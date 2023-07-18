Samanyolu Haber /Dünya / 'Uzay çöpü' olduğundan şüphelenilen bir cisim karaya vurdu /18 Temmuz 2023 07:54

'Uzay çöpü' olduğundan şüphelenilen bir cisim karaya vurdu

Yerel basında çıkan haberlerde gizemli cismin, uydu fırlatmak için düzenli olarak kullanılan Hint roket modelinin bir parçasıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekildi.

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Avustralya'nın güneybatısında karaya vuran dev metal cisim halkı ve yetkilileri şaşkınlığa uğrattı.

Perth kentinin 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarındaki Jurien koyuna vuran gizemli cismin ne olduğunu araştırmak üzere emniyet yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya askeri kurumların da destek verdiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı ve Batı Avustralya Kimya Merkezi tarafından yapılan analizler sonucunda cismin güvenli olduğu ve toplum için herhangi bir risk teşkil etmediği tespit edilmiştir" denildi.

Cismin güvenli bir şekilde bölgeden taşınması için öncelikle kaynağının resmi olarak tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Yetkililer, ilk etapta tedbir olarak halkın yaklaşmasını önlemek için bölgeyi kordonla kapattı.

Uzay çöpü olabilir

Deniz kabuklarıyla kaplı paslı cismin 250 kilogram ağırlığında olduğu ve bir uzay çöpü olabileceği belirtiliyor.

Avustralya Uzay Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cisim yabancı bir uzay fırlatma aracına ait olabilir ve daha fazla bilgi sağlayabilecek küresel meslektaşlarımızla irtibat halindeyiz." bilgisini paylaştı.

Yerel basında çıkan haberlerde gizemli cismin, uydu fırlatmak için düzenli olarak kullanılan Hint roket modelinin bir parçası olabileceğine dikkat çekiliyor.
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