HSK'deki istifayla ilgili çarpıcı 'uyuşturucu' iddiası!..

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifa nedeni hakkında çarpıcı iddialar dolaşıyor" derken "Bir uyuşturucu kaçakçısının bırakılması için Ankara'da bir hakime baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu hakim baskıya direndi. Tutuklamaya itirazı görüşecek hakim ise değişti. Doğruysa büyük skandal." ifadelerini kullandı.
Kocabey, 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilmişti. Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.
İstifa kararını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine verdiği de iddia edilen Hamit Kocabey, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.