Hücreden mezara gönderilen hakim Teoman Gökçe'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sincan T Tipi Cezaevinin 8 Nolu hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski HSYK üyesi Teoman Gökçe’nin ölüm anına ait kamera görüntülerine Bold Medya ulaştı. 10 metrekarelik hücrede kriz geçirdikten 30 dakika sonra sedyede hastaneye götürülen Gökçe’nin seccadesi, tel kafesle kapatılan penceresi ve demir dolaptaki aile fotoğrafları görülüyor.
Bold'un özel haberine göre toplam 32 dakikalık görüntülerde Teoman Gökçe’nin 2 Nisan 2018 pazartesi günü saat 17.19’da hücresinden sedyeye konularak çıkarıldığı, 8-10 görevli eşliğinde cezaevinin koridorlarından geçirilerek asansöre götürüldüğü, bir süre asansörde bekletildikten sonra zemin kattaki mahkum kabul bölümüne indirildiği görülüyor. Bu bölümde bir memur Gökçe’ye kalp masajı yapıyor, daha sonra da kapıya yanaşan ambulanstan inen üç hemşire olaya müdahale ediyor. Ancak Gökçe bir yaşam belirtisi göstermiyor.