Samanyolu Haber /Gündem / Semih Terzi’nin emniyete teslim olan eşi Nazire Terzi cezaevine kondu /27 Aralık 2021 19:10

Semih Terzi’nin emniyete teslim olan eşi Nazire Terzi cezaevine kondu

Hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girerken Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi emniyete giderek teslim oldu.

SHABER3.COM

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Nazire Terzi, teslim oldu.

Terzi, Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

HAKKINDAKİ KARAR YARGITAY TARAFINDAN BOZULMUŞTU

Nazire Terzi hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açılmıştı. Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018’de Terzi’yi, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçundan 18 yıl hapse mahkum etti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Nazire Terzi’nin eylemleri ile eşi Semih Terzi’nin Ankara’ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığını belirterek hükmü bozdu.

Bozma kararının ardından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Nazire Terzi, 9 Kasım 2020’de “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.  Terzi aynı gün 4 yıl 3 ay süreyle tutuklu bulunması göz önünde bulundurarak tahliye edilmişti. Terzi, kalan cezasını tamamlamak için yeniden cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Semih Terzi’nin emniyete teslim olan eşi Nazire Terzi... Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:45:17