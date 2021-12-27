Semih Terzi’nin emniyete teslim olan eşi Nazire Terzi cezaevine kondu

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Nazire Terzi, teslim oldu.







Terzi, Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.





HAKKINDAKİ KARAR YARGITAY TARAFINDAN BOZULMUŞTU





Nazire Terzi hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açılmıştı. Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018’de Terzi’yi, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçundan 18 yıl hapse mahkum etti.





Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Nazire Terzi’nin eylemleri ile eşi Semih Terzi’nin Ankara’ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığını belirterek hükmü bozdu.





Bozma kararının ardından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Nazire Terzi, 9 Kasım 2020’de “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Terzi aynı gün 4 yıl 3 ay süreyle tutuklu bulunması göz önünde bulundurarak tahliye edilmişti. Terzi, kalan cezasını tamamlamak için yeniden cezaevine gönderildi.