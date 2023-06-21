Hukukçu Nurullah Albayrak, AİHM'nin Hidayet Karaca kararını yorumladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Samanyolu Yayın Grubu Eski Başkanı Hidayet Karaca'nın tutukluluğuna yapılan itirazı yaklaşık 8 yıl sonra karara bağladı. Mahkeme Karaca için hak ihlali kararı verdi.





Strazburg'da 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan hukukçu Nurullah Albayrak AİHM’in gazeteci Hidayet Karaca hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. Kararın Türkiye'de verilen tutukluluk kararlarının hukuksuz olduğunu bir kez daha tescil ettiğini belirten Albayrak ‘’AİHM'nin 8 yıl önceki bir tutukluluk kararı hakkında bu kadar geç karar vermemesi lazım, insanlarını hayatı buradan çıkacak kararlara bağlı” dedi.





Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"AİHM, insan hakları açısından oldukça önemli bir mahkeme. Ama süre konusunda biraz daha hızlı davranması lazım. Hidayet Karaca kararı da tam böyle bir karar oldu. Karar yeni çıktı ama yaklaşık 8 yıl önce yapılan bir başvuru. Hidayet Karaca'nın tutukluluğu 8 yılı geçti ve bu tutuklulukla ilgili ihlal kararı verildi. Bu karar ihlal kararı olması açısından önemli. Biz Türkiye'de verilen bu tarz tutuklama kararlarının hukuka aykırı olduğunu zaten biliyorduk. AİHM bir kez daha tescil etmiş oldu. Buraya gelme nedenimizin gerçekten haklı olduğunu gösterdi. 8-9 yıl önceki bir tutuklama ile ilgili olarak bu kadar geç karar verilmemesi lazım."





Birçok insanın hayatının AİHM'den çıkacak kararlara bağlı olduğunun altını çizen Albayrak, süre konusunda daha hızlı hareket edilmesini talep etti. Albayrak "Hayatlar, Hidayet Karaca hayatı, diğer insanların hayatı buradan çıkacak bir karara bağlı bazen. Bu sebeple AİHM'nin kararı önemli bir karar. Eksiklikleri olsa bile iyi bir karar. Ama AİHM'yi bu vesileyle biraz daha hızlı davranmasını tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.











