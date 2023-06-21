Samanyolu Haber /Gündem / Putin’den nükleer üçlü vurgusu /21 Haziran 2023 16:36

Putin’den nükleer üçlü vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Silahlı Kuvvetlerideki kapsamlı iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve Rusya'nın askeri güvenliği ve küresel istikrarın temel garantisi olan nükleer üçlünün gelişimine dikkat çekti.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Putin, "Stratejik Füze Kuvvetlerinin ve buna bağlı birimlerinin yarısı en son Yars Roket sistemleriyle  donatıldı. Ayrıca bütün birlikler, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip modern füze sistemleriyle yeniden donatılıyor" dedi.

Rus lider, yakın gelecekte yeni bir ağır füzeye sahip Sarmat Roket fırlatıcılarının da savaş görevini üstleneceğini ve birliklere teslim edilmeye başlanacağını belirtti.

“Planlara tam uygun olarak, stratejik nükleer kuvvetlerin havacılık ve deniz bileşenlerinin mühimmatları yenileniyor. Böylece, yeni Borei-A projesinin ana denizaltısı donanmada görevlendirildi. Ocak 2023'te Amiral Gorshkov firkateyni muharebe görevine girdi. En yeni Zirkon hipersonik füzelerle donatılmış, uzak deniz ve okyanus bölgelerindeki hedeflere ulaşmak için tasarlandı" ifadelerini kullandı. 

Rus Lider, bu nükleer üçlüsünün, stratejik caydırıcılığı etkili ve güvenilir bir şekilde sağlamayı ve küresel bir güç dengesini korumayı mümkün kıldığını vurguladı. Ayrıca batarya sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra birliklere insansız hava araçları ve robotik saldırı sistemlerinin tedarikinin devam edeceğini söyledi.
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