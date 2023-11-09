Hukukçular Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili ne dedi?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına" oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.
Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "AYM kararına uyulmaması kararı alınması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir." dedi.
Erkan Baş, tüm siyasi partileri ortak tavır almaya çağırdı.
Hukukçuların sosyal medya hesaplarından gösterdikleri tepkiler şu şekilde: