Samanyolu Haber /Politika / Hukukçular Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili ne dedi? /09 Kasım 2023 09:29

Hukukçular Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili ne dedi?

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili ihlal kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’a yönelik hal ihlali kararına uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alması hukukçuların tepkisini çekti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına" oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "AYM kararına uyulmaması kararı alınması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir." dedi.

Erkan Baş, tüm siyasi partileri ortak tavır almaya çağırdı.

Hukukçuların sosyal medya hesaplarından gösterdikleri tepkiler şu şekilde:







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