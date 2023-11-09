Saray’dan Yargıtay’a tam destek: ‘Milli yargıya saldırılara karşı bir cesarettir’

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li bazı isimlerin de tepki gösterdiği Yargıtay’ın kararına Saray’dan tam destek geldi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını destekleyen bir açıklama yaptı.



Yargıtay’ın AYM ihlal kararına uymama kararının “doğru” olduğunu savunan Uçum bir de turnusol benzetmesi yaptı.



Uçum’un, “Kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur” ifadelerini kullanması dikkat çekti.



AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermesini MHP’li Feti Yıldız ile aynı sözlerle eleştiren Uçum, “Ne yazık ki AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir” dedi.



Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda “ısrarla Anayasa’yı tanımadığını” savundu.



Uçum, “Yargıtay’ın suç duyurusu milli yargıya saldırılara karşı bir cesarettir” dedi.