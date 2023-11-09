Bayern Münih Galatasaray maçında aynı senaryo: Son 10 dakikada...

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 12’ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. 4 puanda kalan Galatasaray ise 3. sıraya geriledi.





Bu pozisyondan iki dakika sonra bu kez Ziyech net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta altıpas’ın içinde topla buluşan Ziyech’in kontrolü kötü olunca savunma topu uzaklaştırdı.





Bu golden altı dakika sonra Kane farkı ikiye çıkardı. Thomas Müller’in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mathys Tel bekletmeden pasını uzak direğe hareketlenen Harry Kane’e gönderdi. Golcü oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.





UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih’e konuk oldu. Allianz Arena’da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray’ın 90+3. dakikada Cedric Bakambu ile bulduğu gol maçın sonucunu belirledi.Fernando Muslera’nın kalesinde devleştiği ve ilk yarıda Leroy Sane’ye karşı karşıya iki pozisyonda gole izin vermediği maçta Galatasaray, zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı başaramadı. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın ağlara gönderdiği top ofsayta takılırken, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech’in ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonlar akıllarda kaldı.Leroy Sane’nin Muslera’yı geçemediği iki pozisyon ve Harry Kane’in direğe takılan vuruşu ise Bayern Münih adına maçın öne çıkan pozisyonları oldu. Bayern Münih, maçın son bölümüne girilirken Harry Kane’in golleriyle maçtan galip ayrıldı.Karşılaşmanın 14. dakikasında Muslera mutlak bir golü önledi. Savunma arasına atılan pasa ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen Leroy Sane kalecimizi geçmek istiyor ancak Muslera çok güzel uzanarak rakibinden topu almayı başardı.Maçta 30. dakika oynanırken Sane ve Muslera bir kez daha karşı karşıya geldi. Leon Goretzka’nın ara pası ile sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Leroy Sane ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak Fernando Muslera erken çıkarak gole izin vermedi.İlk yarının sonunda Galatasaray, iki net pozisyondan yararlanamadı. İlk pozisyona giren isim 43. dakikada Mauro Icardi oldu. Hakim Ziyech’in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Manuel Neuer gole izin vermedi.Maçın son 10 dakikasında Harry Kane sahne aldı. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Joshua Kimmich ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Harry Kane yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray, Cedric Bakambu ile farkı bire indirdi. Sergio Oliveira pasını havadan sağ çapraza doğru hareketlenen Cedric Bakambu’ya gönderdi. Cedric Bakambu sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerden vuruşu ile topu sol köşeden filelere gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bayern Münih’in üstünlüğü ile sona erdi.