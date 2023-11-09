Hatay yine depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.







Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.





BAKAN YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.





AFAD'DAN AÇIKLAMA





Deprem sonrası ilk resmi açıklama Hatay AFAD'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.