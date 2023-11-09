ABD Suriye’de İran destekli bir grubu havadan vurdu

17 Ekim’de Gazze’deki bir hastanede yüzlerce kişinin öldüğü güçlü bir patlama meydana gelmiş, olayın ardından birçok Müslüman ülkede protestolar düzenlenmişti. İsrail ve Hamas patlamanın sorumluluğu konusunda, birbirlerini suçlamışlardı.

İki F-15 uçağıyla yapılan operasyonda, İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı bir silah deposu tesisinin hedef alındığı bilgisi verildi.Lloyd Austin, Başkan Joe Biden için en öncelikli hususun Amerikan personelinin güvenliği olduğunu ve Başkan’ın, ABD’nin kendisini, personelini ve çıkarlarını savunacağını net olarak ortaya koymak için bugünkü operasyonun talimatını verdiğini vurguladı.ABD, iki haftadan az bir süre içinde ikinci kez, militan gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu. Bu grupların çoğu İran destekli Irak İslami Direniş adlı örgütün şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.Amerikalı yetkililer bu grubun, 17 Ekim’den bu yana en az 40 saldırı düzenlediğini belirtiyor.ABD, iki F-16 uçağıyla Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplar tarafından kullanılan iki tesisi vurduğunu açıkladı.İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de sınırı geçerek düzenlediği baskına yanıt olarak başlattığı Gazze bombardımanını sürdürüyor.İsrail kara birliklerinin, Gazze’nin içlerine kadar ilerlediği belirtiliyor. Hamas yönetimindeki Gazze’nin sağlık bakanlığı, bölgede hayatını kaybeden Filistinliler'in sayısının 10 bini geçtiğini bildiriyor.İran destekli militanların Irak ve Suriye’de Amerikalılar'ın bulunduğu üslere saldırma kabiliyetini azaltma çabasının bir parçası olarak, ABD’nin Suriye’deki son operasyonunun malzeme, silah ve mühimmatı imha etmeyi amaçladığı belirtildi.ABD 27 Ekim’de de Suriye’deki tesislere benzer bir saldırı düzenlemişti ve yetkililer vurulan iki tesisin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu kaydetmişti.