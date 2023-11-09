Demokrat senatörler Biden’dan “İsrail’in Gazze stratejisi” ile ilgili bilgi istedi

Senatörler Chris Van Hollen, Chris Murphy, Brian Schatz ve Jack Reed’in öncülüğünde Senato’daki Demokrat Parti Grubu, Başkan Joe Biden’a yazdıkları mektupta, İsrail’in savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik bütçeye desteklerini ifade etti; ABD’nin “iki önceliği” konusunda bilgi istedi.



Senatörler bu iki önceliği “İsrail’in Hamas’tan kaynaklanan tehdidi alt edecek stratejisine destek ve Gazze’deki sivillerin korunması için olası tüm önlemlerin alınması” olarak tanımladı.



Mektupta, girişime öncülük eden dört senatörün dışında 22 Demokrat Partili senatörün daha imzası yer aldı.



“ABD’nin terörle mücadeledeki hatalarından ders çıkarılmalı”



Senatörler, ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben kaleme aldıkları mektupta, “7 Ekim saldırıları ABD’nin 22 yıl önce terörle kendi karşılaşmasına ilişkin ürpertici anılarını hatırlattı. Kendi deneyimimiz ışığında, İsrail’in gerçekçi ve ulaşılabilir askeri hedeflere odaklanarak, ABD’nin terörle mücadelede yaptığı hatalardan ders çıkarmasının ve sivillerin korunması dahil savaş hukukuna uymasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.



Demokrat senatörler bunun “İsrail’e Hamas’a karşı en iyi başarı şansını sağlayacağı” görüşünü dile getirdi; “Bu adımlar iki tarafın halkı için iki devleti kapsayan kalıcı barış için koşulların oluşturulması için de gerekli” dedi.



Senatörlerden “çatışma sonrası Gazze planı” sorusu



Senatörler “İsrail’in Gazze’deki askeri stratejisinin ne kadar işleyebilir olduğu, rehinelerin serbest kalmasının öncelik olup olmadığı, İsrail ordusunun operasyonu sona erdikten sonra Gazze’nin yönetilmesi konusunda uygulanabilir bir plan bulunup bulunmadığı, İsrail’in iki devletli çözüme ulaşılması için gereken koşulları destekleyip desteklemediği” gibi konularda da Biden yönetiminden yanıt talep etti.



Demokrat senatörler özellikle sivil can kayıplarının an aza indirilmesi konusunda İsrail’in çatışma kurallarının ABD politikaları ve uygulamalarıyla ne kadar örtüştüğüne ilişkin değerlendirme istedi.



Mektupta Batı Şeria mesajı



Senatörlerin mektubunda İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da radikal yerleşimcilerin Filistinliler’e karşı şiddete başvurduğuna ilişkin son dönemde gelen açıklamalara da atıf yer aldı.



Demokrat senatörler Biden yönetiminden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan, koalisyon hükümetinin “Batı Şeria’daki savunmasız Filistinliler’e yönelik radikal yerleşimcilerin başvurduğu şiddeti derhal durduracağı konusunda; Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’tan da İsrailliler'e yönelik şiddetin bastırılması için adım atılacağı yönünde güvence” istemesini talep etti.



ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Batı Şeria’da yerleşimcilerin Filistinliler'e yönelik şiddete başvurduğu olayların sona ermesi gerektiğini söylemişti.



Başkan Yardımcısı Kamala Harris de dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde benzer bir çağrıda bulunmuş ve Batı Şeria’da “istikrar ve güvenliğin arttırılması ihtiyacını” gündeme getirmişti.



Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Harris’in İsrail’in vatandaşlarını savunma hakkına destek verdiği ifade edilirken, sivillerin korunmasının ve insani hukuka uyulmasının altını çizdiği belirtilmişti.