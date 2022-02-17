Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetin son KDV indirimi pazara yansıdı mı? /17 Şubat 2022 14:07

Hükümetin son KDV indirimi pazara yansıdı mı?

Hükümetin son KDV indirimi pazara yansıdı mı? Kadıköy Semt Pazarı’ndaki halk hala fiyatlardan şikayetçi

Vatandaştan KDV tepkisi

İğneden ipliğe her şeye yüksek oranlarda zam gelirken özellikle elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini büktü. Halk artık neredeyse pazara, markete çıkmaya korkar hale geldi. Çünkü bazı ürünlerde yüzde 100'ü aşan zamlar oldu. Halkın her kesiminden büyük tepkiler gelirken, iktidar temel gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 1’e düşürdü. Ancak vatandaş etiketlerde beklediği indirimi bulamadı...
You Tube'ta sokak töportajları yapan 'Sokak Kedisi' kanalı Kadıköy Semt Pazarı’nda halka mikrofon uzattı. Pazarcılar dahil vatandaş fiyatlardan şikayetçi. KDV indirimin fiyatları etkilemediği görüşünde birleşen vatandaşlar gidişattan memnun değil 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hükümetin son KDV indirimi pazara yansıdı mı? Sonraki Haber >>

Vatandaştan KDV tepkisi

Vatandaştan KDV tepkisi

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

AKP'li Milletvekili'nden yüksek faturaya yeni bahane: ISINMIŞTIR!

AKP'li Milletvekili'nden yüksek faturaya yeni bahane: ISINMIŞTIR!

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:38