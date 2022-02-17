Hükümetin son KDV indirimi pazara yansıdı mı?

İğneden ipliğe her şeye yüksek oranlarda zam gelirken özellikle elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini büktü. Halk artık neredeyse pazara, markete çıkmaya korkar hale geldi. Çünkü bazı ürünlerde yüzde 100'ü aşan zamlar oldu. Halkın her kesiminden büyük tepkiler gelirken, iktidar temel gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 1’e düşürdü. Ancak vatandaş etiketlerde beklediği indirimi bulamadı...



You Tube'ta sokak töportajları yapan 'Sokak Kedisi' kanalı Kadıköy Semt Pazarı’nda halka mikrofon uzattı. Pazarcılar dahil vatandaş fiyatlardan şikayetçi. KDV indirimin fiyatları etkilemediği görüşünde birleşen vatandaşlar gidişattan memnun değil

