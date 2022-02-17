Prof. Dr. Nilüfer Narlı dolandırıldı

Sosyolog Nilüfer Narlı, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından soyuldu.





4 Şubat günü, özel bir üniversitenin sosyoloji bölümü başkanı olan Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın telefonu çaldı.





İstanbul Şişli'de 4 Şubat günü meydana gelen olayda, kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.









Sabah’ın aktardığı habere göre, dolandırıcı, polis olduğuna inandırmak için Narlı’ya ait olan kişisel bilgilerini doğru şekilde söyledi ve polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı’ya hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.





ARALARINDA PAROLA BELİRLEDİ: BARIŞ-PINAR





Daha sonra dolandırıcı, aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da “Barış- Pınar” olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, yarım milyon lirayı bulan parasını çekti. Kasadaki değerli ziynet eşyalarını da aldı.





Telefondaki sözde polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini ifade ederek Narlı'nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesini istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen dolandırıcı, “Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz” gibi sözler sarf etti.





Kapısına gelen sözde polisin "Barış" demesi ardından "Pınar" cevabını veren Narlı, çantayı polise teslim etti.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Ardından yeniden aranan Narlı, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını aradı, dolandırıldığını anladı.





Polislere haber veren ünlü doktor, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı.





Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, bu şahsın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi.





Dolandırıcılıkla alakası olmadığını öne süren S. hakkındaki soruşturma sürüyor.