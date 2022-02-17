Ukrayna BM Güvenlik Konseyine başvurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Dumasının Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurduklarını duyurdu.





Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, girişimin Minsk anlaşmalarına aykırı olduğunu, konunun şubattaki Minsk anlaşmalarına ilişkin 17. toplantıda ele alınmasını talep ettiklerini ifade etti.





Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bugün Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.





Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmişti.





Beyaz Saray’dan yine “işgal” açıklaması

Beyaz Saray, “Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu” açıkladı.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz" diye konuştu.





Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.





ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.





Sınıra yığınak yapıldığı ileri sürüldü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.





Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik” dedi.





ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.