Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin isteği sonunda gerçekleşiyor: Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor /17 Şubat 2022 11:52

MHP'nin isteği sonunda gerçekleşiyor: Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor

AKP ve MHP aralarında seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gibi düzenlemelerinde olduğu seçim yasasını meclise getiriyor

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Türkiye’de gelecek yıl yapılması planlanan seçimler için geri sayım başlarken, seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesi de gündemde.

Hükümetin bu yönde bir isteği olduğunu yazan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, bu senaryonun en çok AKP’nin müttefiki MHP’ye yarayacağını yazdı. Bloomberg’de yayınlanan kapsamlı haberde, konuyla ilgili bilgisi olan iki yetkili, AKP ve MHP’nin seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini meclise taşıyacağını söyledi.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, “Bu adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli müttefikine gelecek yıl yapılacak seçimlerde yardımı olacaktır. Seçim barajının yüzde 7’ye düşmesi, MHP’nin mecliste temsil hakkını sağlarken hükümet buna karşılık daha kalabalık bir muhalefet ile karşı karşıya kalabilir” yorumunu yaptı.

ABD merkezli medya kuruluşu 2018’deki seçimlerde MHP’ye desteğin yüzde 11.1 olduğunu hatırlatırken son yapılan anket çalışmalarında bu desteğin düştüğü de belirtildi. Bloomberg’e konuşan yetkililer meclisin bu teklifi birkaç hafta içinde onaylamasının beklendiğini ve seçimlerden önce de uygulanacağını dile getirdi.

Bloomberg’deki haberde, “Genel seçimler Haziran 2023’te olacak ve son anketlerde iktidar partisi geçen yıl TL’nin değer kaybı ve yaşam maliyetlerinin düşmesiyle birlikte destek kaybetti” ifadesi kullanıldı.
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