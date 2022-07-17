Hulusi Akar, neden hiç bir 15 temmuz programına katılmadı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 15 Temmuz’da bakanlıkta Akar’ın katılımıyla tören düzenlemişti. Törende Akar, “TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var” demişti.



Akar ayrıca TBMM’de 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen programa da katılmıştı. Buna karşın Akar, bu yıl 15 Temmuz’un yıldönümünde yapılan kamuya açık hiçbir programda yer almadı. MSB de herhangi bir tören duyurmadı.



Bakanlık yalnızca 15 Temmuz’a ilişkin iki cümlelik bir mesaj yayımladı.