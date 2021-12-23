Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması

Avşar, gelen tepkilerin ardından ilk kez konuştu.
“BUNUN HESABINI SİZE VERMEYECEĞİM”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de ‘simit’e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı'' dedi.
''Hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim'' diyen Avşar, gerekirse simit yiyeceğiz sözlerini tekrar etti.
Avşar, ''Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki 'Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız''' diye yazdı.