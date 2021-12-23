Samanyolu Haber /Gündem / Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması /23 Aralık 2021 20:27

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde kullandığı "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak." ifadeleri nedeniyle eleştiri konusu olan Hülya Avşar, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda daha bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde ekonomik kriz hakkında konuşan Hülya Avşar, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmış, sözleri büyük tepki çekmişti.

Avşar, gelen tepkilerin ardından ilk kez konuştu.

“BUNUN HESABINI SİZE VERMEYECEĞİM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de ‘simit’e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı'' dedi.

''Hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim'' diyen Avşar, gerekirse simit yiyeceğiz sözlerini tekrar etti.

Avşar, ''Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki 'Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız''' diye yazdı.

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