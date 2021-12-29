Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Yetkililere seslenen biyoloji öğretmeni Hülya Durmuş, ”Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin. Tek başıma artık gücüm yetmiyor Tarık’a bakmaya. Bunu en iyi otizmli dernekleri bilir. Nerdesiniz otizmli dernekleri. Haksız yere İbrahim Durmuş 30 aydır cezaevinde. Ne olur yanımıza gelsin benim yükümü hafifletsin. Yoksa ben Tarık’a her türlü bakarım ama benim ölmemem lazım” ifadelerini kullandı.



İzmir’de Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında Körfez Dershanesi’nde çalışan İbrahim Durmuş 2019’da tutuklanmıştı. Eşi cezaevinde, oğlu yüzde 98 engelli Hülya Durmuş tüm bunların arasında bir de kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Hülya Durmuş “Hayatımızın özeti” dediği üç sayfalık bir mektup kaleme alarak Twitter hesabından kamuoyuyla paylaşmıştı. Durmuş, “Hayatımızın özeti bu 3 sayfada. Eşim 2 yıldır hapiste. 16 yaşındaki oğlum Tarık otizmli. % 98 zihinsel engelli. Ben kanser tedavisi görüyorum. Oğlum, babası tutuklandıktan sonra öfke nöbetleri geçirmeye başladı. Filmlerde olsa amma da abartmışlar dersiniz, ben bunları yaşıyorum” demişti.