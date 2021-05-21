"Hürriyet'i basın" diye Peker'i arayan AKP'li vekil ortaya çıktı iddiası

Peker videoda, “Hürriyet'i bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın, ismini söylemeyeyim ayıp olur, bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti, ben de yaptırdım” dedi.







Birgün Gazetesi'nin haberine göre, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiği iddiası bir süre basında dile getirilen AKP'li Abdurrahim Boynukalın videonun ardından Twitter hesabından, "Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş" dedi. Boynukalın daha sonra bu açıklamayı silerken söz konusu AKP’linin kim olduğu tartışmaya yol açtı. Ankara’dan edinilen kulisler ise Peker’e istekte bulunan milletvekilinin AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk olduğu söyleniyor.





10 bin dolar iddiası





Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Soylu, Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’ya yönelik çağrısında Peker’den kimin para aldığını açıklamasını istedi. Ankara’dan gelen kulislere göre söz konusu iddianın da sahibi AKP’li Metin Külünk. Soylu ile Külünk arasında uzun süredir pek çok gerginlik yaşandığı kamuoyunda biliniyor. Külünk son olarak İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesine de tepki göstermişti. Külünk "Belirsiz Normalleşme Genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler" ifadesini kullanmıştı.