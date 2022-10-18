Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü /18 Ekim 2022 00:36

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmeye dair yapılan açıklama şöyle:

"F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ukrayna’daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı. Türkiye’nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi. Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi."
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