Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den Borrell'e 'ırkçılık' tepkisi /18 Ekim 2022 09:44

BAE'den Borrell'e 'ırkçılık' tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı açılışında yaptığı konuşmayı kınadı.

SHABER3.COM

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ırkçı olarak nitelendirilen Borrell'in açıklamalarının reddedildiği ve bu açıklamaların dünya çapında ayırımcı ve ırkçılığın yükselmesine katkı sağladığı içinde kınandığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Seyf el-Şahhi ve Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rim Ketit tarafından BAE'deki AB Heyeti Başkanı Maslahatgüzarı Emil Poulsen'i bakanlıkta toplantıya çağırdı. Toplantıda, Borrell'in sorumsuz ve ırkçı olan ifadelerine ilişkin ülkedeki AB Yüksek Temsilciler Dairesinden yazılı açıklama yapması istendi.

Ayrıca, BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Borrell'in ifadelerinin "özellikle herkesin diğer dinlere, kültürlere ve etnik gruplara saygı duymanın yanı sıra çoğulculuk, bir arada yaşama ve hoşgörü gibi değerlerin önemini kabul ettiği bir zamanda geliyor olmasının hayal kırıklığı yarattığı" vurgulandı.

Borrell ne demişti?

Gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için Lüksemburg'ta 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BAE'den Borrell'e 'ırkçılık' tepkisi Sonraki Haber >>

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:06:56