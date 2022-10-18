Samanyolu Haber /Dünya / "Eğer Rusya Moldova'ya saldırırsa..." /18 Ekim 2022 00:29

"Eğer Rusya Moldova'ya saldırırsa..."

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürğü saldırılara değinen Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya'nın ülkesine saldırması ihtimaline de değindiği aktarıldı.

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Dönem dönem bölgesel savaş olasılıkları içinde adı geçen Moldova'nın Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya'nın ülkesine saldırması ihtimaline değindiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maia Sandu, Rusya'nın Moldova'ya olası bir saldırı durumunda ülkesinin egemenlik haklarını ve bağımsızlığını korumak için savaşmaya "hazır" olduklarını duyurdu.

Vatandaşlarının güvenliğinin bir öncelik olduğunu belirten Sandu, "Ukrayna'daki savaşın ilk haftalarından beri ortaklarımızdan savunma yeteneklerimizi pekiştirmemize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

Sandu, "Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalmadan umarım bu hedefimize ulaşırız" dedi.

Devlet yetkililerin savunma sektörünü güçlendirmek için ortak ve dost ülkelerle görüştüklerine dikkat çeken Sandu, henüz bu alanda ayrıntıları açıklamaya hazır olmadıklarını söyledi.
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