"Putin'in savaşı kaybetmesi halinde..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Almanya istihbaratından ise konuyla ilgili dikkat çeken bir uarı geldiği aktarıldı.





Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşı kaybetmesi halinde nükleer silaha başvurabileceği iddiasında bulunduğu aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bruno Kahl, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı kaybetmesi halinde bunun "Putin yönetimine varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini" söyledi.Kahl, "Putin, Ukrayna'ya dikte edilmiş bir barışı dayatmak için taktik nükleer silah kullanabilir, çünkü Rusya olası müzakerelerde uzlaşmaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret göstermiyor" dedi.