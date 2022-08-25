İbrahim Tatlıses kaza geçirdi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi.





Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.





Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.





Gelen bilgilere göre, Tatlıses'in sağlık durumu iyi.





Bilinci açık olan Tatlıses’in, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.