SPK Başkanı hakkındaki 180 milyon dolar rüşvet iddiası yargıya taşınıyor

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SPK Başkanlığına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye arttırımı yapmak isteyen iş adamlarından aldığı rüşvetlerle 180 milyon dolar sermaye yaptığını ve beş yıldızlı bir otelinin olduğunu iddia etti.







YARGIYA TAŞINIYOR

Medyaradar'da yer alan habere göre söz konusu paylaşımların ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili iddiaları yargıya taşıyacağını duyurdu.





Ümit Özdağ’ın paylaşımları şöyle:

“Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon dolar parası ve 5 yıldızlı oteli olduğu iddiaları İle ilgili olarak Zafer Partisi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.”





Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile 12 milyon sığınmacıyı nasıl vatanlarına yollayacak ise vatanımızı talan eden soyguncular ile aynı kararlılık İle mücadele edecektir. Yetimin, yoksulun, işçinin, gencin hakkını yedirmeyeceğiz. Soyguna son.Yaşasın Cumhuriyet- Yaşasın Atatürk”





TAŞKENOĞLU'NUN VEKİL KARDEŞİ DE 70 MİLYONLUK TAZMİNATLA GÜNDEMDE

Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun AKP Erzurum milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ise geçtiğimiz günlerde eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açarak 70 milyon lira tazminat istemişti.