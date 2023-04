İç savaşın sürdüğü Sudan’da şimdi de 'biyolojik tehlike'

DSÖ: 459 kişi yaşamını yitirdi





DSÖ, Sudan'da savaşan taraflardan birinin kızamık ve kolera patojenleri ve diğer tehlikeli maddeleri içeren bir laboratuvarı ele geçirip, burada çalışan teknisyenleri kovmasının ardından başkent Hartum'da "yüksek biyolojik tehlike riski" ortaya çıktığını bildirdi.DSÖ Sudan Temsilcisi Nima Said Abed, Sudan’dan görüntülü olarak konuştuğu Cenevre’deki gazetecilere, görevlilerin, Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarı’na girişlerinin engellendiğini bildirdi.Tesise hangi tarafın el koyduğu konusuna açıklık getirmeyen Nima Said Abed, “Esas endişe laboratuvar teknisyenlerinin buraya gidip mevcut biyolojik malzeme ve maddeleri güvenli bir şekilde muhafaza etmeleri imkanının olmaması.” dedi.Sudan'da devam eden silahlı çatışmalarla ilgili bilgi veren DSÖ Sudan Temsilcisi Nima Said Abed, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda toplamda 459 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 11. gününde ilan edilen ateşkese rağmen ara sıra patlama ve silah sesleri duyulsa da başkent genelinde sessizlik hakim.