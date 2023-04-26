Japon uzay aracı Ay'ın yüzeyine çakıldı

Başarılı olunması halinde, ilk kez özel bir şirket üretimi olan uzay aracı Ay yüzeyine ulaşmış olacaktı.
Ispace Inc. şirketi "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen uzay aracının Japonya yerel saatiyle çarşamba günü 01.40 sularında Ay'a iniş yapacağını açıklamıştı.
Planlanan vakit geldi ve uzay aracı Ay'ın yüzeyine inişe geçti ancak iniş sırasında uzay aracı ile bağlantı kesildi.
Bir radyo sinyalinin Ay'dan Dünya'ya ulaşması 1,3 saniye sürüyor. Ancak inişe çok kısa bir mesafe kala kesilen sinyal uzun süre sağlanamadı. Uzay aracının inişte yüzeye çarparak parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Şirketten yapılan açıklamada, uzay aracının ne durumda olduğunu anlamak için incelemenin sürdüğü bildirildi. Bir şirket yetkilisi, "başarılı bir iniş yaptıklarını şu aşamada söyleyemeyeceklerini" belirterek "Ancak halihazırda çok şey başardık. Sonuna kadar uzay aracıyla irtibat halindeydik, bu da gelecek misyonlar için büyük bir başarı." dedi.
Daha önce iki ülkenin Ay'a inme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2019 yılında biri Hindistan uzay ajansı, diğeri de İsrailli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan SpaceIL tarafından gerçekleştirilen iki girişimde de uzay araçları iniş sırasında kaza yapmıştı.
Bir süredir Ay'ın yörüngesinde dönen Japon mürettebatsız uzay aracı Atlas kraterine doğru inişe geçmişti.
AP/ispace
Nisan 2023'te ispace tarafından sağlanan illüstrasyon Hakuto uzay aracını tasvir ediyorAP/ispace
Öte yandan Ay'a gitme yarışında artık sadece NASA gibi ulusal uzay ajansları değil, özel şirketler de yer alıyor.
Japon "ispace" şirketi de bunlardan biri. Ispace önümüzdeki yıllarda bir dizi ticari uzay aracı fırlatmayı planlıyor.
2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracı, kargosunda dönüştürülebilir küçük robot taşıyordu.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robot, Ay'da yüzey araştırmaları yapacaktı.