AB, yabancıların serbest dolaşımını kolaylaştırıyor

Fakat özellikle göç sorunundan dolayı siyasi gruplar arasında yaşanabilecek tartışmalar hükümetlerin süreci yavaşlatmasıyla sonuçlanabilir.
AB'de uzun süreli ikamet statüsü nasıl elde ediliyor?
AB'de yabancıların bu statüyü elde etmesi için en az beş yıl boyunca bir AB üyesi ülkede yaşaması gerekiyor.
Bu süre hesaplanırklen yabancının ülkeden 6 ay boyunca kesintisiz şekilde "ayrılmaması" gerekiyor ve ülke dışında geçirdiği toplam sürenin de 10 ayı "aşmaması" şartı aranıyor.
Ayrıca sağlık sigortalarının yanı sıra "istikrarlı ve düzenli ekonomik kaynaklara" sahip olduklarını kanıtlamaları da isteniyor.
Yabancıların bazı üye ülkelerde dil yeterlilik sınavını geçmeleri ve yaşadıkları ülkeye entegre olduklarını kanıtlamaları da şart kılınıyor.
Uzun süreli ikamet iznine sahip olan yabancılar, vatandaş olmadıkları için diğer üye ülkelere gitmek istediklerinde vize almak zorundalar.
Değişiklikler AB vatandaşı olmayanlar için ne anlama geliyor?
Az bilinen bir AB yasası uyarınca, üçüncü ülke vatandaşları teorik olarak en az beş yıl boyunca bir AB ülkesinde 'yasal olarak' yaşamışlarsa AB çapında uzun süreli ikamet statüsü elde edebilme hakları var.
Avrupa Parlamentosu (AP) ise bu sürenin 5 yıldan 3 yıla düşürülmesini önerdi ve yabancıların farklı üye ülkelerde kaldıkları süreleri birbirlerine ekleme şanslarının olması gerektiğini savundu.
Bu düzenlemenin amacı, uzun süredir AB'de yaşayan AB vatandaşı olmayan kişilerin "entegrasyonunu kolaylaştırmak".
AP ayrıca, farklı ülkelerdeki süreler zarfında yabancıların eğitim görmüş, mevsimlik işçi olarak çalışmış ya da Ukraynalı mülteciler gibi sığınma talebinde bulunmuş olabileceklerinin de altını çizdi.
Değişen diğer bir konu da yeni statünün tüm AB üye ülkelerinin kapılarını açıyor olması.
Yabancılar bu ülkeleri ziyaret edebilecekleri gibi iş bulup yerleşme fırsatlarından da faydalanabilecek.
Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Yeni kurallar uyarınca, AB'de uzun süreli ikamet statüsüne sahip yabancılar, iş gücü piyasası kontrolleri veya entegrasyon gereklilikleri gibi uygulamalar olmaksızın çalışma veya eğitim amacıyla ikinci bir üye ülkeye taşınabilecek."
Bundan sonra ne olacak?
Avrupa Parlamentosu pozisyonunu netleştirdi. Bundan sonra üye ülkeler de bu konudaki tutumlarını belirledikten sonra AP ile müzakere ederek düzenlemenin nihai metnini ortaya çıkaracak.
Yeni mevzuatın Şubat 2024'e kadar, yani gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce tamamlanması gerekiyor.
Avrupa istatistik ofisi Eurostat'ın 2021 verilerine göre AB ülkelerinde 23.7 milyon AB vatandaşı olmayan kişi yaşıyor.