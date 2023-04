Down sendromlu ilk Barbie bebeği çıktı

Şirketten yapılan açıklamada "Down sendromlu Barbie bebek, tüm çocuklara oyun yoluyla daha fazla hikaye için ilham vermeyi amaçlıyor" denildi.Bebeğin dizayn çalışmalarında ABD Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ile yakın işbirliği içinde çalışıldığı belirtildi. Reklam kampanyalarında ise Down sendromlu İngiliz model Ellie Goldstein yer aldı."Down sendromlu bir Barbie olduğu için çok mutluyum" diyen Goldstein, bebeği görünce etkilendiğini söyledi.Çeşitliliğin önemli olduğunu belirten Goldstein, "çünkü insanların benim gibi daha fazla insanı dünyada görmesi ve saklanmaması gerekiyor" diyerek sevincini paylaştı.İlk Down sendromlu model olarak tarihe geçen Goldstein, Gucci Beauty ve Nike gibi markaların uluslararası kampanyalarında yer aldı.NDSS ile yapılan istişareler sonucunda, Down sendromlu kadınları daha iyi yansıtacak yeni bir yüz ve vücut şekli ile tasarlanan Barbie'nin Down sendromu farkındalığıyla ilişkili sarı ve mavi renkler ve semboller ile puf kollu elbise deseninde kelebekler yer alıyor.Down sendromlu kadınları "daha iyi yansıtmayı" hedeflediklerini belirten Mattel, "Yeni yüz şekli daha yuvarlak bir şekle, daha küçük kulaklara ve düz bir burun köprüsüne sahip. Gözler badem şeklinde hafifçe çekik. Bebeğin avuç içlerinde, genellikle Down sendromlu kişilerde rastlanan bir özellik olan tek çizgi bulunuyor." açıklamasını yaptı.NDSS'ye göre ABD'de her 772 bebekten biri Down sendromlu olarak doğuyor ve bu da her yıl yaklaşık 5 bin 100 bebeğe tekabül ediyor.