Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi /26 Nisan 2023 01:30

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın bir anda kesildi. Yayın kesilmeden önce kamera arkasından, "Eyvah eyvah!" sesleri duyuldu. Yeniden başlayan yayının başında Erdoğan rahatsızlandığı belirtti

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katıldı.

NE OLDU?

Saat 22'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken; yayının ilk dakikalarında gazeteci Hasan Öztürk'ün soru sorduğu sırada Erdoğan'ın yanıt vermediği görüldü.

Kameraların Erdoğan'ı göstermediği anlarda Öztürk'ün 'ara' dediği de duyuldu.

ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

Yayın bir süre sonra yeniden başlarken Erdoğan rahatsızlandığı belirterek; "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm." dedi.

BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ

Söz konusu yayın Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle beklenenden çok daha kısa sürede sonlandırıldı.
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