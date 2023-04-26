Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

NE OLDU?





ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM





BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katıldı.Saat 22'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken; yayının ilk dakikalarında gazeteci Hasan Öztürk'ün soru sorduğu sırada Erdoğan'ın yanıt vermediği görüldü.Kameraların Erdoğan'ı göstermediği anlarda Öztürk'ün 'ara' dediği de duyuldu.Yayın bir süre sonra yeniden başlarken Erdoğan rahatsızlandığı belirterek; "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm." dedi.Söz konusu yayın Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle beklenenden çok daha kısa sürede sonlandırıldı.