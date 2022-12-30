Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan Can Dündar’a çifte şok: Kimlerle aynı listeye kondu? /30 Aralık 2022 15:12

İçişleri Bakanlığı'ndan Can Dündar’a çifte şok: Kimlerle aynı listeye kondu?

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Can Dündar'ı gri kategorideki ‘terörden arananlar’ listesine ekledi. Dündar'ın Hizmet Hareketi'yle ilişkilendirilmesi ise ayrıca dikkat çekti.

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İçişleri Bakanlığı, MİT TIR’ları haberi nedeniyle hakkında 27 yıl altı ay hapis cezası verilen gazeteci Can Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi. Gri listede yer alan isimler için 500 bin TL’ye kadar ödül vadediliyor.



İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. 2016’da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurt dışında yaşıyor.

Diken’de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, MİT TIR’ları haberi nedeniyle hakkında 27 yıl altı ay hapis cezası verilen gazeteci Can Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi.

Söz konusu listede Türkiye’den Basri Doğan, Selim Budak, Erhan Başyurt, Aydoğan Vatandaş, Hasan Cücük, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan gibi gazeteciler de bulunuyor.




Sıcak gelişmenin ardından gazeteci Can Dündar sosyal medya adresinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Dündar paylaşımında "Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler listesi"ne girmekten iyi böylesi... Her muhalifin bir gün geleceği gerçek adresi..." ifadelerini kullandı. 
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