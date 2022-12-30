Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile Şi Jinping’in sürpriz görüşmesi: Küresel olaylara aynı açıdan bakıyoruz /30 Aralık 2022 15:03

Putin ile Şi Jinping’in sürpriz görüşmesi: Küresel olaylara aynı açıdan bakıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, video bağlantısı üzerinden sürpriz bir görüşme yaptı.

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Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan görüntülere göre, 2022 yılının değerlendirilmesi yapıldı ve ayrıca 2023 yılı iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve Ukrayna krizi masaya yatırıldı.

Görüşme öncesi basına açık kısımda konuşan Putin, Şi'yi Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. Rusya Federasyonu ile Çin arasındaki ilişkilerin tüm testleri yeterince aştığını ve 21. yüzyılda güçlü bir model oluşturduğunu söyledi. Artan jeopolitik gerilimler zemininde Moskova ile Pekin arasındaki ortaklığın dünyada dengeleyici bir faktör olduğunu ekledi.

Rusya ve Çin'in uluslararası arenadaki koordinasyonunun adil bir dünya düzeni oluşturmaya hizmet ettiğini vurgulayan Putin, Rusya Federasyonu'nun Çin ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini daha da güçlendirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

"Bazı Batılı ülkelerin meşru olmayan kısıtlamaları ve doğrudan şantajları" şeklindeki olumsuz duruma rağmen ülkelerin ticarette rekor büyüme sağlamayı başardıklarını kaydeden Rus lider, ticarette 200 milyar dolarlık hedefin de yakalanacağını belirtti.

Şi: Çin, Rusya'nın küresel ortağı olmaya hazır
Görüşme öncesi konuşan Çinli lider, Pekin ve Moskova'nın yakın stratejik temas halinde olduğunu kaydetti.

Şi, Çin'in Rusya ile siyasi işbirliğini geliştirmeye ve zorlu bir uluslararası duruma karşı küresel ortak olmaya hazır olduğunu söyledi.
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