MetroPOLL'den yılın son anketi: Cumhur İttifakı 5 puan kaybetti

MetroPOLL arraştırma şirketi, 2022'nin son anket sonuçlarını paylaştı. Anket şirketi, 28 ilde 2 bin 77 kişiyle görüştü. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.







AKP'nin kararsızlar dağıtılmadan önce oyu yüzde 31 olarak ölçüldü.







Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP'nin oy oranı ankete göre, yüzde 36,9 oldu. 2018 genel seçimlerinde AKP yüzde 42,6 oy almıştı.







Ankete göre CHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 20,7 olarak ölçüldü.







Kararsızlar dağıtıldan sonra CHP'nin oy oranı yüzde 24,7 oldu. 2018 genel seçimlerinde CHP yüzde 22,65 oy aldı.







Kararsızlar dağıtılmadan önce İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,5 olarak ölçüldü.







Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,5 oldu. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti yüzde 9,96 oy aldı.







Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce HDP yüzde 9,5 oy alıyor.







Kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP'nin oy oranı yüzde 11,2 olarak ölçüldü. 2018 genel seçimlerinde ise HDP yüzde 11,7 oy aldı.







Kararsızlar dağıtılmadan önce MHP'nin oy oranı yüzde 6,1 olarak ölçüldü.







Kararsızlar dağıtıldan sonra MHP'nin oy oranı yüzde 7,3 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde MHP yüzde 11,10 oy aldı.







Zafer Partisi'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldan sonra yüzde 2 olarak ölçüldü.







Diğer: Yüzde 3,6







Ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranın toplamı 48,1'i buluyor. Cumhur İttifakı 2018 genel seçimlerinde yüzde 53,7 oy aldı.







Ankete göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İtrifakı'nın oy oranı yüzde 37,2. Millet İttifakı 2018 genel seçimlerinde yüzde 33,9 oy aldı.