Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: İmamoğlu'nun görevden alınmasına sayılı günler var /30 Aralık 2022 15:29

Kulis: İmamoğlu'nun görevden alınmasına sayılı günler var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘terör soruşturması’nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı iddia edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kasım ayında gazetecilerin yönelttiği, “Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanacak mı?” sorusuna “Bu tip bir kayyum, böyle bir değerlendirme gündemimizde yok” cevabını vermişti.

Euronews’te yer alan kulis bilgisine göre, İBB’ye bir kayyım ataması beklenmiyor ancak ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması yönünde bir beklenti var. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

Euronews’e konuşan kaynak görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis’inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.
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