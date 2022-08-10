Samanyolu Haber /Gündem / İcra dosya sayısı 24 milyonu geçti /10 Ağustos 2022 10:16

İcra dosya sayısı 24 milyonu geçti

İcra dosya sayısına son bir yılda 1,5 milyon daha eklendi. Bu dosyalarla birlikte toplam icra dosyası sayısı 24 milyonu geçti.

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Aldıkları borçları ödeyemeyerek icralık olan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. İcra dairelerindeki dosyası sayısı, son 1 yılda eklenen 1 milyon 466 bin yeni dosyayla 24 milyon 53 bine yükseldi.

İCRA DOSYA SAYISI 20 YILDA 3 KAT ARTTI
1 Ocak-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine 5 milyon 379 bin yeni dosya daha eklendi. İcra dairelerindeki dosya sayısı ise son bir yılda 1 milyon 466 bin adet artarak 5 Ağustos itibarıyla 24 milyon 53 bine ulaştı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 8 milyon icra dosyası bulunuyordu.

VATANDAŞ ARTIK İCRA TEBLİĞLERİNİ BİLE ALMIYOR
Sözcü’nün haberine göre vatandaşın muhtarlıklara gelen icra tebligatlarını bile almaya gitmediğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Çünkü ödeyemiyorlar. İktidar ise izliyor, hiçbir önlem almıyor. Büyük bir borç krizi adım adım geliyor” dedi.

HALK TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMDA
Vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda olduğunu belirten Tekin, “İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaş kredi, kredi kartı ve borçla yaşıyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek. Artan fiyatlar borç ödeme gücünü de düşürüyor. Yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılaşacak, icra dosyaları iyice patlayacak. AKP milleti hacze düşüren parti diye anılacak” dedi.
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