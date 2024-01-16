İcradan satılık Süper Lig takımı

Trendyol Süper Lig'de son beş maçından da galibiyet alamadan ayrılan, FIFA'dan transfer yasağı bulunan Kayserispor'a bir şok da icra dairesinden geldi.





Ekonomik olarak zor günler geçiren sarı-kırmızılı kulübün tescilli markası 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' borçlarından dolayı 35 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Kayseri Genel İcra Dairesi'nde yer alan ilana göre birinci açık arttırmanın başlangıç tarihi 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.41, açık arttırmanın bitiş tarihi ise 27 Şubat Cumartesi saat 14.41 olarak belirlendi.





'Kayserispor Store' ve 'Kayserispor Okulları'nın da satılık olduğu belirtilen ilanda KS 1966 Kayserispor Store için istenen muhammen bedel 4 milyon TL, KS 1966 Kayserispor Okulları için istenen muhammen bedel ise 8 milyon TL olarak belirlendi.



