İcradan satılık Süper Lig takımı

Trendyol Süper Lig'de son beş maçından da galibiyet alamadan ayrılan, FIFA'dan transfer yasağı bulunan Kayserispor'a bir şok da icra dairesinden geldi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren sarı-kırmızılı kulübün tescilli markası 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' borçlarından dolayı 35 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Kayseri Genel İcra Dairesi'nde yer alan ilana göre birinci açık arttırmanın başlangıç tarihi 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.41, açık arttırmanın bitiş tarihi ise 27 Şubat Cumartesi saat 14.41 olarak belirlendi.
'Kayserispor Store' ve 'Kayserispor Okulları'nın da satılık olduğu belirtilen ilanda KS 1966 Kayserispor Store için istenen muhammen bedel 4 milyon TL, KS 1966 Kayserispor Okulları için istenen muhammen bedel ise 8 milyon TL olarak belirlendi.
İlanda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:
"Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43965 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 Adet Marka 2021 156086 Tescilli (KS 1966 KAYSERİSPOR FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ) Marka 04/11/2021 tarihinden itibaren 10 yıl Müddetle 20/03/2022 tarihinde sicile kaydı yapılmıştır."