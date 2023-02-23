Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Depremzedeleri kovup çadırlara ve yardımlara el koydular /23 Şubat 2023 15:04

İddia: Depremzedeleri kovup çadırlara ve yardımlara el koydular

Türkiye destekli SMO bileşenlerinin, Azez'de bir kampta kalan depremzedelerin çadırlarına el koyduğu ileri sürüldü. Örgütün, üyelerini ve ailelerini çadırlara yerleştirdiği belirtildi.

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Maraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle büyük bir yıkımın meydana geldiği komşu Suriye'de can kaybı artıyor. Enkazdan sağ çıkarılan birçok yaralının hayatını kaybettiği belirtilirken, depremler nedeniyle en az 6 bin 747 kişinin öldüğü açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam hükümetinin kontrolündeki bölgelerde 2 bin 226 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkenin kuzeybatısında, silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde ise ölü sayısı 4 bin 421'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN 1739 CENAZE NAKLEDİLDİ
Türkiye'den ise depremlerde hayatını kaybeden 1793 Suriyelinin cenazesinin nakledildiği kaydedildi. Buna göre Bab el-Hava (Cilvegözü) sınırından 1570, Bab el-Salam (Öncüpınar) sınırından 166, El Rai (Çobaney) sınırından 22, Cerablus'tan 20 cenaze, Cinderes’ten ise 15 ceset nakledildi.

'ÇADIR VE YARDIM ÇANTALARINA EL KONULDU'
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinin deprem yardımlarını haraca bağladığı ileri sürülürken, bölgeden yeni iddialar gelmeye devam ediyor. SMO'ya bağlı Levant Cephesi'nin Halep'in kuzeyindeki Azez yakınlarında bulunan Kafra kasabasında çadırlara el koyduğu belirtildi. Örgütün, üyeleri ve ailelerini yerleştirmek üzere çadırlarda kalanları kovduğu ileri sürüldü.

North Press'e konuşan bir kaynak, "Depremden etkilenen 60 aile Kafra kasabasında bir kamptan kovuldu ve örgüt üyeleri yerleştirildi" dedi. Kaynak, çadırların yanı sıra sivil toplum kuruluşları tarafından bölgeye getirilen yardım ve acil durum çantalarına da el konulduğunu söyledi.
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