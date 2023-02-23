Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

ABD’nin 80 yaşındaki Başkanı Joe Biden, Air Force One uçağına binerken merdivenlerde tökezleyerek düşme tehlikesi atlattı.







Joe Biden, çarşamba günü gerçekleştirdiği Polonya ziyaretinin ardından ülkesine geri dönmek için başkanlık uçağına binerken, merdivenlerde tökezledi. 80 yaşındaki Biden, merdivenlerden çıkarken önce basamaklara takıldı, daha sonra hızlıca toparlandı ve el sallayıp uçağa girdi.





Independent Türkçe’nin haberine göre Beyaz Saray’dan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





ABD Başkanı, Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü’nde 19 Mart 2021’de uçağa binerken de üç kez tökezleyip düşmüştü. Biden’ın geçen yıl haziranda bisikletten düştüğü görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.





ABD Başkanı, Varşova’daki konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in START (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) anlaşmasından çekilme kararı için “Büyük hata yaptı” demişti. Biden, savaşta Kiev yönetimine desteklerinin süreceğini belirtirken, “Burada sadece Ukrayna değil, Avrupa genelindeki demokrasiler söz konusu” demişti.





Öte yandan ABD Başkanı’nın doktoru Kevin O’Connor, geçen hafta Biden’ın sağlık raporunu paylaşmış, kendisinin “dinç ve başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun” olduğunu belirtmişti.