Samanyolu Haber /Gündem / İddia: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak ama 'adayım demeyecek' /06 Temmuz 2023 13:55

İddia: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak ama 'adayım demeyecek'

Ekrem İmamoğlu'nun “değişim için” iş dünyası, akademisyenler, sanatçı, sporcu ve gençler gibi toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği ileri sürüldü. Kulislerdeki bilgilere göre Ekrem İmamoğlu “Adayım” demeyecek ancak her konuşmasında, “Mevcut Genel Başkan ile devam edilmez. Bu genel merkez ile olmaz” yönündeki mesajlarını yineleyecek.

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Seçim yenilgisinin ardından partide "değişim" çağrıları yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “değişim için” iş dünyası, akademisyenler, sanatçı, sporcu ve gençler gibi toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği belirtildi. Böylece değişim sürecinin sadece CHP’li üyelerle değil, farklı kesimlerin de desteği alınarak yürütülmesi hedefleniyor.

Milliyet'te yer alan kulis haberine göre; İmamoğlu, yapacağı açıklamalarda, “adaylık” konusunda renk vermeyecek. “Adayım” demeyecek ama her konuşmasında, “Mevcut Genel Başkan ile devam edilmez. Bu genel merkez ile olmaz” yönündeki mesajlarını yineleyecek.

Parti kulislerinde İmamoğlu için, “Kapsamlı bir araştırma yapıyor. Kendi çıkarına bakmaz. Ekrem Bey’in hedefi zaten genel başkanlık değil. Genel başkan başkası olsa bile cumhurbaşkanı adayı olabilir. Asıl hedefi Cumhurbaşkanlığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

Parti kulislerinde, İmamoğlu’nun aday çıkmaması halinde hangi ismin adaylığına sıcak bakıp destekleyebileceği de tartışılıyor. Bu çerçevede, “CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olması halinde İmamoğlu’nun ‘hayır’ demeyeceği isimlerden biridir” yorumu yapılıyor.
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