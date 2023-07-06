İki parti Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldı

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu.







Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak çok önemli bir adım attık. Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler. Görüş ayrılıklarımız doğaldır. Şu andaki atmosfer bir araya gelmeyi ve iş birliği yapabilmeyi, ortada söz konusu olan dağınıklığı gidermeyi zorunlu kılıyor. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız.





Karamollaoğlu, şunları kaydetti:





Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi olarak görmek de mümkün bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum.



