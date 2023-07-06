Samanyolu Haber /Gündem / Covid izni verilen 122 bin mahkum cezaevine dönmeyecek /06 Temmuz 2023 13:27

Covid izni verilen 122 bin mahkum cezaevine dönmeyecek

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Covid izniyle dışarı çıkanlar cezaevine geri dönmeyecek.

SHABER3.COM

Yandaş gazete Sabah'ta yer alan habere göre AKP, TBMM Başkanlığı'na sunacağı torba yasa kapsamında ceza infazına ilişkin düzenleme yapacak.

Covid izni olarak bilinen ve açık cezaevlerinde bulananların denetimli serbestlikle dışarı çıkmasını sağlayan sistem kalıcı hale getirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ ARTIRILACAK
Teklif ile Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişiklikle açık cezaevine geçişler ile şu anda 1 yıl olarak uygulanan (Haziran 2020 öncesi suçlar için 3 yıl) denetimli serbestlik süreleri artırılacak.

Böylece açık cezaevinde bulunan ya da koşulları uygun mahkûmlar çok daha önce dışarı çıkabilecek.

122 BİN KİŞİNİN CEZASI SONA ERECEK
Teklif yasalaştığında Covid izni ile dışarıda bulunan 122 bin kişinin önemli bir bölümünün cezası sona erecek ve bir daha cezaevine dönmeyecek. Ayrıca mevcut mahkûmlar da bu düzenlemeden yararlanmış olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Covid izni verilen 122 bin mahkum cezaevine dönmeyecek Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:43