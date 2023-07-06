Covid izni verilen 122 bin mahkum cezaevine dönmeyecek

Yandaş gazete Sabah'ta yer alan habere göre AKP, TBMM Başkanlığı'na sunacağı torba yasa kapsamında ceza infazına ilişkin düzenleme yapacak.







Covid izni olarak bilinen ve açık cezaevlerinde bulananların denetimli serbestlikle dışarı çıkmasını sağlayan sistem kalıcı hale getirilecek.





DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ ARTIRILACAK

Teklif ile Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişiklikle açık cezaevine geçişler ile şu anda 1 yıl olarak uygulanan (Haziran 2020 öncesi suçlar için 3 yıl) denetimli serbestlik süreleri artırılacak.





Böylece açık cezaevinde bulunan ya da koşulları uygun mahkûmlar çok daha önce dışarı çıkabilecek.





122 BİN KİŞİNİN CEZASI SONA ERECEK

Teklif yasalaştığında Covid izni ile dışarıda bulunan 122 bin kişinin önemli bir bölümünün cezası sona erecek ve bir daha cezaevine dönmeyecek. Ayrıca mevcut mahkûmlar da bu düzenlemeden yararlanmış olacak.