İddia: Mehmet Şimşek, oda başkanlarına “para yok, istemeye gelmeyin” dedi

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in, hafta sonunda katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısında oda başkanlarına “2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok” dediği öne sürüldü.



İddiayı gündeme 10Haber yazarı Erdal Sağlam getirdi. Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hafta sonunda TOBB’da oda başkanlarıyla yaptığı toplantıda, “2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok” dediğini yazdı. Erdal, “Neden enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için sıkıntıların çekilmesi gerekeceğini anlatan Şimşek’e TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ‘2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz’ yanıtı vermiş” dedi.



Sağlam, yazısında şunları söyledi:



“Toplantıda seçim nedeniyle herkesin bir şeyler istediğini hatırlatan Bakan Şimşek seçimden sonra kimsenin kendisine kredi için, finansal kolaylık için, yani para istemek için gelmesini istemediğini belirterek “Zorlanacaksınız, zaten bunu size açıkça söylüyorum ama benden bir şey istemeyin” demiş.



Özellikle bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini açıkça söyleyen Şimşek buna mecbur olduklarını, aksi takdirde özel sektörün bundan sonra büyüyemez hale geleceği bir iklimin ortaya çıkacağını söylemiş. Biran önce enflasyonu tek haneye indirip dünyadaki değişime ayak uydurmak için çalışmak zorunda olduklarını kaydeden Şimşek yeşil dönüşüm ve teknolojik atılıma uyum sağlamak için biran önce ekonomik istikrarın oluşturulması gerektiğini kaydetmiş.



Zaten taleplere karşı durduğu için kendisinin ‘kötü adam’ olduğunu kaydeden Bakan Şimşek ‘Ben kötü adam olmaya razıyım, Kabinedeki arkadaşlar da beni böyle görüyor. Ama bunu yapmak zorundayız, kötü adam olmaya devam etmek zorundayım’ demiş.”