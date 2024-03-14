Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde





KENT 21 MAÇ SONRA...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Union Saint-Gilloise 1-0 kazandı. Bu yenilgiye rağmen deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.İlk yarısı 0-0 berabere sona eren karşılaşmada tek gol, 68. dakikada Mathias Rasmussen'den geldi. Sol kanattan gelişen atakta Loic Lapoussin ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Mathias Rasmussen kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Union Saint-Gilloise'ni üstünlüğü ile sona erdi. Belçika'daki ilk maçı 3-0 kazanan, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 7. Avrupa maçına çıkarken, ilk kez bir maçtan galibiyet alamadan ayrıldı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'e yenilerek, bu sezon Avrupa'da evinde ilk kez bir maçtan galibiyetle ayrılamamış oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 29'uncu haftasında iç sahada 4-1 kazanılan Pendikspor maçının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.Tecrübeli teknik adam; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Krunic, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent ve Batshuayi'yi sahaya sürdü.Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, 21 maç sonra ilk 11'de görev aldı. TFF'ye bildirilen listede ismi yer almayan ve Süper Lig karşılaşmalarında görev alamayan Ryan Kent, son olarak deplasmanda oynanan Nordsjaelland maçına ilk 11'de başlamıştı.Fenerbahçe, Saint-Gilloise karşılaşmasında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Krunic'in yanı sıra King, Çağlar Söyüncü, Becao ve Bonucci mücadelenin kadrosuna yer alamadı. Ayrıca UEFA listesinde isimleri bulunmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da maçın kadrosunda yer bulamadı.Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'u konuk ettiği karşılaşmayı UEFA Başkanı Alexander Ceferin de takip etti. Ceferin, başkan Ali Koç, ile birlikte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tekne ile stadyuma gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı.