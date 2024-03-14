Yine Bodrum… Yine rant tartışması

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı şehir merkezindeki Konacık Mahallesi’nin en güzel yerinde olan ve sosyal kültürel tesis alanı olarak ayrılan kamu arazisi geçen yıl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete satıldı. Şirket Bodrum mimarisine aykırı olduğu iddia edilen 5 katlı villaları dikmeye başlayınca mahalle halkı bugün sokağa döküldü.



ŞİRKET YETKİLİLERİ VATANDAŞLA TARTIŞTI KAMERALARI ALMAYA ÇALIŞTI



Konacık Mahallesi’ndeki inşaat alanının yanındaki sokakta toplanan yaklaşık 60 vatandaşa TİP üyeleri ev STK temsilcileride destek verdi. Basın açıklaması önce vatandaşların yanına 7-8 işçi ile birlikte gelen ve şirket yetkilisi olduğunu söyleyen kişi vatandaşlarla tartıştı. Öte yandan şirket yetkilisi basın mensuplarının (Sözcü kamerası) üzerine de yürüyerek kamerayı almak istedi.



YARGISIZ İNFAZ YAPIYORLAR



Şirket yöneticisi yaptığı açıklamada “Burada gerçekleri bilmeden toplanmış şirketim aleyhine açıklama yapıyorsunuz, bu yargısız infazdır, bizim tüm belgelerimiz vardır ve yasaldır. Ayrıca belediye bana 11 metre yükseklikte inşaat izin vermişse benim suçum ne" dedi.



Şirket yetkilisi ve adamlarının bölgelen uzaklaşması üzerine Konacık halkı adına basın açıklamasını Bilge Mete okudu. Mete açıklamasında şunları söyledi;



"BU ARSA SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI OLARAK AYRILMIŞTI"



*Bodrum’un kalbi, tam merkezinde konumlanan, Bodrum Anadolu Lisesi’nin hemen yakınında Konacık mahallesine bağlı 2316 no’lu parseldeyiz. Bizler de yıllardır bu parselin etrafında yaşayan mahalle halkıyız. 2316 no’lu parsel uzun yıllardır Belediye İmar Planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak ayrılmış yeşilliklerle kaplı bir araziydi.



*2022 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Milli Emlak vasıtasıyla parseli ihaleye çıkartarak Sosyal-Kültürel tesis alanı vasfını da koruyarak satışa çıkardı.



*Parsel, sosyal-kültürel tesis alanı olarak satıldı. İmar niteliği gereğince buraya okul vb. topluma değer katacak adı üzerinde sosyal kültürel tesisler inşaa edilmesi gerektiği için tesis yüksekliğine imar planı dahilinde 10,5 metreye kadar izin vardı. Ancak şu anda inşaat tabelasında da gördüğünüz gibi 14.12.2023 tarihinde Bodrum Belediyesi İnşaat firmasına ruhsat verdi.



*Ruhsat numarasını incelerseniz buraya 9 ayrı bina girişli inşaat ruhsatı verildiğini sadece numaradan görebilirsiniz. Firma inşaatlara başladı tabii ki önce ağaçları kaldırdı, kaldırımları harap etti. Parselin önceki ve sonraki resimleri incelendiğinde yeşilin nasıl katledildiğini göreceksiniz.



"BODRUM'DA 5+1 KAT İMAR İZNİ YASAL DEĞİL"



*Sonrasında tüm mahalle halkına bu arsanın tüm hak ve izinlerini aldığını, tamamen imara uygun olarak 22 adet 5+1 teraslı dubleks villa yapacağını beyan etti. Hatta kendi web sitelerinde toplam alanı 2758 metrekare olan parsele 6800 metrekare inşaat yapacağının ilanını girdi.



*Bodrum’un kalbinle,deniz manzaralı 5+1 teraslı lüks villalar olarak proje satışına başladı. Elimizdeki ilanların ekran görüntülerinde de görüldüğü gibi bu bahsi geçen villalar 4 kat+ teras olarak planlanmış yani 5 kat yüksekliğine varan apartman niteliğindeki sözde villalardır.



*Sonra bizlerin itirazları devam ederken, aniden nedense tüm satış ilanlarını web sayfası ve sosyal medya sitelerinden kaldırdı. Ancak bizlerde tüm ilanların ekran görüntüleri mevcuttur.



*Gördüğünüz gibi inşaat şu anda 4.kata ulaşmış, arsada hiçbir boş alan bırakmadan, bitişik nizam adeta bir beton yığını şeklinde devam etmektedir.



*Bodrum ilçe sınırlarında konuta ayrılan maksimum imar izni %40 olmasına rağmen arsanın tamamı inşaatlarla kaplanıyor. Bunun yanı sıra Bodrum’da ne yazık ki çok kötü bir ilk gerçekleşiyor ve kat sayısı 5 kata çıkarılarak; Bodrum’u tüm Dünya’nın gözbebeği yapan Koruma Amaçlı İmar Planı yok sayılıyor, apartman görünümünde sözde villalar dikiliyor.



*Bu binalar koruma amaçlı imar planını delerek emsal oluşturmaları nedeniyle tüm Bodrum özgün mimarisi için tehdit oluşturmaktadır.



"MÜRACAAT ETMEDİĞİMİZ YER KALMADI"



*Tüm bunların üzerine Paşa Dede caddesinin yarısı ve Osman Uçar sokak ta; 2316 no’lu parselin satışıyla inşaat firmasına geçmiş oldu. Yani parselle beraber caddemiz ve sokağımız da satıldı.



*Bodrum Belediyesi sokak ve caddenin satışına itiraz etmediği ve hukuksal hiçbir yaptırım uygulamadığı gibi mahallelinin aldığı duyumlara göre seçim sonrası cadde ve sokağı inşaata dahil edebileceklerini fısıldadı.Tüm bu süreç boyunca bizle mahalle halkı olarak Cimer’e, Bodrum Belediyesi’ne, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, Muğla Valiliği’ne, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü’ne ve Bakanlığı’na yüzlerce şikayet dilekçesi gönderdik.



*Ancak hiçbir dilekçemize mantıklı, somut tek bir cevap alamadık. Aksine dilekçelerimiz kimlik bilgilerimizle beraber inşaat firması sahibiyle paylaşıldı ve kişilik haklarımız da ihlal edildi.



*Bugün burada toplamamızın nedeni sorularımıza cevap arıyoruz. Bu inşaatın mahiyeti nedir?İnşaat ruhsatı sosyal-kültürel tesisi alanı olarak alındıysa yani buraya okul yapılacaksa yükseklik izni 10,5 metredir. Sizlerin de gördüğü gibi buraya hem de apartman görünümde konutlar yapılmaktadır.



"BODRUM’UN KATLEDİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI"



*Eğer bu izni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sosyal tesis için verdiyse firma buraya bu yükseklikte ancak sosyal-kültürel tesis yapabilir. Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buraya bu yükseklikte konut yapılması için izin verdiyse hem Koruma Amaçlı İmar Planını yok saymış ve Bodrum’da kimseye tanınmayan; Bodrum’un yıllardır direndiği bir imtiyaz bu inşaat firmasına verilmiş ve Bodrum’un katledilmesinin önünü açmıştır.



*Bodrum Belediyesi’nin vermiş olduğu inşaat ruhsatının içeriği nedir? Hangi proje için bu ruhsat verilmiştir? İnşaat ruhsatı sosyal-kültürel tesis olarak verildiyse; buraya 5 katlı apartman niteliğinde konutlar yapıldığının farkında değil midir?



*Eğer Belediye inşaat ruhsatını konut olarak verdiyse, Koruma Amaçlı İmar Planını neden ve ne için yok saymıştır? Bodrum’un kalbine beton yığını şeklinde 5 kata uzanan bir yapının yerleşmesine nasıl izin verilmiştir?



*Hangi kurumlar görevini gereğince yapmamıştır ya da görevini kötüye kullanmıştır? Biz Halk olarak tüm bu soruların cevabını istiyoruz. Bu noktada tüm STK’ları bizimle birlik olmaya, bize destek olmaya davet ediyoruz.



*Bodrum Belediyesi’ni, Bodrum Kaymakamlığı’nı,Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni,Muğla Valiliği’ni, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü’nü ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nı konunun netleşmesi ve Bodrum’u Bodrum yapan özgün mimarisinin korunması için göreve çağırıyoruz.