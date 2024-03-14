Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den itiraf gibi açıklama /14 Mart 2024 23:51

ABD'den itiraf gibi açıklama

ABD'li General Gregory Guillot, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin artan savunma yatırımlarına işaret ederek, ABD ve müttefiklerinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

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Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, ABD'nin 2025 savunma bütçesini planlamak üzere toplanan Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde beyanda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" dile getiren Guillot, Çin'in nükleer kapasitesini artırmasının yanı sıra modern denizaltı, füze ve hipersonik silahlar geliştirmesinin ABD'nin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

"DOĞRUDAN ULUS DEVLET SORUNU..."

Guillot, dünyanın en büyük nükleer silah cephanesine sahip Rusya'nın gelişmiş güdümlü füze denizaltıları, hipersonik seyir araçları, kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve siber kabiliyetinin "doğrudan bir ulus devlet sorunu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin ile bağlantılarını genişlettiğini belirten Guillot, Pyongyang'ın "giderek daha da geliştirilen" uzun menzilli füze denemelerine dikkati çekti.

Guillot, Kuzey Amerika'yı hedef alacak ICBM teknolojisine sahip olmayan fakat bu doğrultudaki yatırımlarını artıran İran'ın da siber ve insansız hava sistemlerini ABD ve Kanada'da konuşlandırarak "birkaç yıl önce mümkün olmayan biçimde" sivil ve askeri altyapıya karşı kullandığını kaydetti.
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