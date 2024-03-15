Üniversite öğrencisinden Akşener'e: Sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk

Bir başka kadın da Akşener’e "Sen kazandığın zaman bir gün oruç tutacağım. İnşallah kazanırsın. Kadınlarımızın gururusun" dedi. Akşener de kadına partisinin rozetini hediye ederek "Kazanacağız" diye konuştu.





Bunun üzerine Akşener, "Umut yok. Hakikaten bu gençler buna müstahak değil. Biraz kulak çekin. Bana güç verin. Daha iktidara gelmeden ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben insanlar, dertler üzerinden konuşuyorum. Bu arkadaşları seçin, ondan sonra 4 sene var. İktidar, 4 sene bize nasıl hizmet edecek, bakın" dedi.





Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde esnafı ziyaret etti.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile ilçe adaylarının da eşlik ettiği ziyaretlerde bir kadın, "Bir oyum Meral’e, bir oyum Kemal’eydi. Olmadı ama" demesi üzerine Akşener "Şimdi iki oyun Meral’e" karşılığını verdi.Daha sonra bir çiçekçiyi ziyaret eden Meral Akşener’e sorunlarını anlatan esnaf, tıp fakültesinde okuyan çocuğunun yurt dışına gitmek istediğini söyledi.Avcılar’da da bir dükkanda karşılaştığı KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi, metrobüslerdeki kalabalıkları Akşener’e şikayet etti.İnşaat bölümünde okuduğunu söyleyen alan genç, "Önce işe sonra okula gidiyorum. Özellikle sabahları metrobüsler çok kalabalık oluyor. Öğrenciler için artık İstanbul çile gibi geliyor. 6 kişilik odalarda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Artık insanlar okumak istemiyor. Çoğu kişi okulu bırakıyor" şeklinde konuştu.Genç, ayrıca Akşener'e "Babam emekli, sizi seviyor, size destek verdi. Ben de sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk gibi" dedi.Akşener de "Olsun ya olabilir. Oğlum sen seçmensin. Seçmen, siyasetçiye çok rahat söyleyebilir, taleplerini iletebilir. Dolayısıyla ben talep edenim. Ne zaman talep etmeyi bırakır, senin yanına gelirsem hep beraber kıyma yaparız siyasetçileri" karşılığını verdi.