Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite öğrencisinden Akşener'e: Sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk /15 Mart 2024 00:01

Üniversite öğrencisinden Akşener'e: Sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk

İstanbul'da bir öğrenci İYİ Parti lideri Akşener'e "Sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk" dedi. Akşener ise "Sen seçmensin. Seçmen, siyasetçiye çok rahat bunları söyleyebilir" yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile ilçe adaylarının da eşlik ettiği ziyaretlerde bir kadın, "Bir oyum Meral’e, bir oyum Kemal’eydi. Olmadı ama" demesi üzerine Akşener "Şimdi iki oyun Meral’e" karşılığını verdi.

Bir başka kadın da Akşener’e "Sen kazandığın zaman bir gün oruç tutacağım. İnşallah kazanırsın. Kadınlarımızın gururusun" dedi. Akşener de kadına partisinin rozetini hediye ederek "Kazanacağız" diye konuştu.

'GENÇLER BUNA MÜSTAHAK DEĞİL'

Daha sonra bir çiçekçiyi ziyaret eden Meral Akşener’e sorunlarını anlatan esnaf, tıp fakültesinde okuyan çocuğunun yurt dışına gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Akşener, "Umut yok. Hakikaten bu gençler buna müstahak değil. Biraz kulak çekin. Bana güç verin. Daha iktidara gelmeden ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben insanlar, dertler üzerinden konuşuyorum. Bu arkadaşları seçin, ondan sonra 4 sene var. İktidar, 4 sene bize nasıl hizmet edecek, bakın" dedi.

'SEÇMEN, SİYASETÇİYE ÇOK RAHAT İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR'

Avcılar’da da bir dükkanda karşılaştığı KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi, metrobüslerdeki kalabalıkları Akşener’e şikayet etti.

İnşaat bölümünde okuduğunu söyleyen alan genç, "Önce işe sonra okula gidiyorum. Özellikle sabahları metrobüsler çok kalabalık oluyor. Öğrenciler için artık İstanbul çile gibi geliyor. 6 kişilik odalarda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Artık insanlar okumak istemiyor. Çoğu kişi okulu bırakıyor" şeklinde konuştu.

Genç, ayrıca Akşener'e "Babam emekli, sizi seviyor, size destek verdi. Ben de sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk gibi" dedi.

Akşener de "Olsun ya olabilir. Oğlum sen seçmensin. Seçmen, siyasetçiye çok rahat söyleyebilir, taleplerini iletebilir. Dolayısıyla ben talep edenim. Ne zaman talep etmeyi bırakır, senin yanına gelirsem hep beraber kıyma yaparız siyasetçileri" karşılığını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üniversite öğrencisinden Akşener'e: Sizi seviyordum... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:39