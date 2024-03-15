Özgür Özel: Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın

İstanbul ve Ankara'yı yeniden almalıyız. Kadın aday meselesi benim çok ısrar ettiğim bir meseledir. Erdoğan kadın eşittir aile olarak kodluyor. Ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyeceksek adayların yarısı kadın olana kadar bu mücadele sürecek.





Siyaset öyle bir noktaya geldi ki AKP'ye her şey serbest, diğerlerine her şey yasak. Kimlik siyaseti üzerinden kavga yapıp Tayyip Bey'in istediği zemine gidecek halimiz yok. O konfor günleri bitti.





Bugün sokaktaki tartışma pidenin 15 TL'ye çıkması, emekliye verilen emekli maaşıdır. Bu seçimde seçmen 2 karar verecek. İsrafı bitirip güler yüz ve hizmet getiren belediyecilik mi yoksa Melih Gökçek belediyeciliği mi?





Ben sayın Kavala'nın ve Gezi tutuklularının hiçbir siyasi suçlarının olmadığını Erdoğan'ın inadıyla tutuklu olduğunu biliyorum. Erdoğan demokratikleşme kararı alırsa kendi yaptığı yanlışlardan dönüyor olur. Hiç bu işin üzerinde başarı hikayesi yazabilme durumları yok. Ama bir gerçeklik var, artık Avrupa Konseyi'nden Türkiye'nin çıkarılması söz konusu. Buradan sonra artık dönülmez bir yerdeler. Her geçen gün MHP ile birbirine benzeyen, korkuyu yaratan bir parti.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçim Özel programında KRT Ankara Temsilcisi İnan Demirel, Elif Doğan Şentürk ve Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlıyor.Erdoğan'ın CHP eleştirilerine tepki gösteren Özel, "Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derim" dedi.Özel, para sayma iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı. Özel, "Canan Hanım daha iyi bilir paranın neden elden verildiğini. O avukat daha önce de şantaj yapmış. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kendimizden o kadar eminiz ki 'Görüntülerin tümünü bulun' dedim. 31 Mart akşamı göreceğiz iç karışıklık mı var dış karışıklık mı var. Bu seçimden güçlenerek çıkacağız" diye konuştu.Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Her seçimde en güçlü partiler belediyeler kaybederler. Ama başka belediyeler kazanmak önemli. Bir başkan açısından belediye kaybetmek evlat kaybetmek gibidir.CHP'nin tek başına seçime girerek alacağı sonuç önemli bir sonuç olacak. Bir genel seçimde partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam bir gün durmam ayrılırım.Burcu Köksal'ın açıklamasını ertesi gün üçe kadar geciktirmesi bizi türbülansa soktu. Kullandığı ifadeyi duymadım, duysam o an müdahale ederdim. İfadenin ne maksatla söylendiğini gördüm ama siyasette bunun karşı tarafta nasıl değerlendirileceği önemlidir. Burcu Köksal 'Siz düzeltin başkanım' dedi. Ben de 'CHP'nin kapısı herkese açıktır' dedim. Burcu Hanım'ın dediği, 'Ben burada belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM ile ittifakımız yok' demek. Bu ifadelerin bu kelimelerle kullanılması genel seçimlerde DEM'e oy vermiş, yerel seçimlerde kendi isteğiyle CHP'ye oy verecek seçmeni rahatsız edebilirdi. Konuşmanın içindeki hüküm cümleleri biz dahil olduktan sonra düştü.Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derimBizim milletimiz sahtekarlığı sevmez. Her gün benimle İmamoğlu arasında geçtiğini iddia eden bir telefon konuşmasını yazıyor. İçeriği de doğru değil.Canan Hanım daha iyi bilir paranın neden elden verildiğini. O avukat daha önce de şantaj yapmış. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kendimizden o kadar eminiz ki 'Görüntülerin tümünü bulun' dedim. 31 Mart akşamı göreceğiz iç karışıklık mı var dış karışıklık mı var. Bu seçimden güçlenerek çıkacağız.Kemal Kılıçdaroğlu aday lansmanına nezle olduğu için gelmedi. Ankara'da büyük bir miting organize edecek olursak doğrudan kendisini davet ederiz. Şu anda büyük bir Ankara mitingi yapmayı düşünmüyoruz. Sahada bir takım varsa ayağa garanti pas yapmak lazım, icat çıkarmamak lazım. Aramızda bir sorun yok ama ben Kemal Bey ile küs olsam bile Kemal Bey böyle bir şeye alet olmaz.Tüm rezervasyonlarımız dolu, dedi. TRT yaptıklarının hesabını verecek. Onlara bir sürprizim var, bekliyorum.Cengiz Topel'in Mamak Belediyesi adayı olmak gibi bir talebi olmuş. Hem bu partiden aday olmaya çalışacaksın sonra gelip bu üslupla bunları söyleyeceksin, olacak iş değil.Turgut Altınok hem 'Mülk Allah'ın' diyor hem mal varlığını açıklamıyor. Allah zaten biliyor senin mal varlığını, kamuoyuna açıklayacaksınCumhurbaşkanlığı seçimini konuşmam. Yarına son dakika manşeti vermem. Antalya'nın Ankara'nın başarı konuşulmasın bu benim işime gelmez."