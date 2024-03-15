Samanyolu Haber /Dünya / Büyücülük skandalı: Gizemli sıvı 50 kişinin canını aldı /15 Mart 2024 01:06

Büyücülük skandalı: Gizemli sıvı 50 kişinin canını aldı

Angola'da büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Angola'da 'büyücülük' iddiası ölüm getirdi. Olayın yaşandığı bölgenin yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı.

Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

"GİZEMLİ SIVIYI İÇMEYE ZORLANDILAR"

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.
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