Karabağ'ın peri masalı 90+7'de bitti! Leverkusen mucizevi şekilde çeyrek finalde...

UEFA Avrupa Ligi'nde komşu Azerbaycan'ın takımı Karabağ tarihi bir gecenin ucundan döndü... İlk maçta Alman lideri Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalan ve tur şansını deplasmana bırakan Karabağ müthiş işler yaptı.



İlk yarısı golsüz biten maçın 58. dakikasında sahneye çıkan Zoubir ile öne geçen Azeri ekibi 63'te gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 67'de Juninho ile farkı 2'ye çıkaran ve tribünleri suskunluğa bürüyen Karabağ sonunu getiremedi.



ARKA ARKAYA 3 GOLLE YIKILDILAR



72'de Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indiren ev sahibi 90+3'te Patrik Schick ile durumu 2-2 yaptı.



10 kişi mücadele eden ve oldukça yorulan Karabağ'da herkes uzatma bölümüne odaklanırken 90+7'de bir kez daha sahneye çıkan Schick tüm umutları yıkan golü attı.



Leverkusen arka arkaya bulduğu 3 golle maçı çevirdi ve toplamda 5-4'lük skorla çeyrek final biletini alan taraf oldu.



Bu sezon Avrupa'da unutulmaz bir yürüyüş gerçekleştiren Karabağ'ın çeyrek final umutları acı bir yıkımla oldu.



AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:



Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)

Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)

Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1 (İlk maç: 0-4)

Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz): 0-1 (2-2)

West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya): 5-0 (0-1)

Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya): 1-3 (2-4)

